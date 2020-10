Repubblica: ritirata la patente a Edo De Laurentiis

Ieri Edo De Laurentiis si è visto ritirare la patente per eccesso di velocità. La notizia è su Repubblica Napoli. Andava tra i 70 e i 90 all’ora dove il limite di velocità era 30. È successo a via Coroglio.

“Dove il limite di velocità massimo è di trenta chilometri all’ora proprio per la particolare pericolosità della strada. De Laurentiis junior viaggiava, invece, tra i 70 e i 90 chilometri orari. La legge, si sa, è uguale per tutti, vip e non. Violato l’articolo 141 comma 9 del codice stradale, ovvero il superamento di oltre 40 e non oltre 60 del limite di velocità. Il dirigente del club azzurro è stato scoperto mentre superava i limiti di velocità durante alcuni controlli di routine effettuati di sabato mattina presto nella strada del quartiere Bagnoli, nota per la presenza di numerosi bar e locali notturni. La patente sequestrata è stata spedita ieri mattina in prefettura con protocollo 3513/pt/2020”.