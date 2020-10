Napoli, seduta mattutina: terapie e lavoro in campo per Insigne

Gli azzurri continuano con gli allenamenti. La sessione odierna è stata incentrata su velocità e tattica. Prosegue il percorso di recupero del capitano

Seduta mattutina per il Napoli al centro sportivo di Castel Volturno. La squadra, sul campo 2, ha svolto riscaldamento in avvio di sessione e di seguito lavoro sulla velocità. Successivamente seduta tattica per reparti.

Chiusura con partitina a campo ridotto ed esercitazioni al tiro. Terapie, palestra e lavoro sul campo per Insigne.