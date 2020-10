Napoli al secondo giro di tamponi, ma c’è preoccupazione

Il Napoli si è sottoposto in queste ore ad un nuovo giro di tamponi, dopo l’esito negativo di quelli effettuati ieri. I giocatori sono stati contenti dei risultati ma stando a quanto scrive l’Ansa ci sarebbe comunque un po’ di preoccupazione in squadra.

Sono consapevoli che il risultato di un tampone effettuato a meno di 48 ore dal contatto con i genoani positivi è poco indicativo, perché il virus può essere ancora in incubazione e non rivelarsi. Al Centro Tecnico di Castel Volturno lo staff medico diretto da Raffaele Canonico effettuerà quindi il secondo giro di tamponi, i cui risultati sono attesi per domani pomeriggio. Dopo i tamponi è previsto l’allenamento in vista del match contro la Juventus.