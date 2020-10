Monza, due calciatori positivi al Covid

Sono asintomatici e già in quarantena a domicilio. Tutti gli altri tamponi eseguiti al gruppo squadra sono risultati negativi.

Il Monza comunica che dopo l’ultimo ciclo di tamponi eseguiti, sono stati riscontrati due casi di positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra. I due giocatori, completamente asintomatici, sono stati immediatamente posti in quarantena a domicilio, in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore. Tutti gli altri tamponi eseguiti al gruppo squadra sono risultati negativi.