L’Ucraina ha finito i portieri, sono tutti positivi. E Shevchenko convoca il preparatore

In isolamento Pyatov, Lunin e Pankiv, “costretto” a tornare in gioco Shovkovsky, che ha 45 anni e ha smesso 4 anni fa

La nazionale ucraina si ritrova con tre portieri positivi e Shevchenko è costretto a convocare il preparatore.

La pandemia e la diffusione del contagio investono in pieno le nazionali, impegnate nelle amichevoli internazionali.

L’Ucraina deve rinunciare al veterano dello Shakhtar Donetsk Andriy Pyatov, risultato positivo prima che la lista fosse resa nota, (non era nemmeno tra i convocati). Ad Andriy Lunin, portiere del Real Madrid e a Yuriy Pankiv, che però sono risultati positivi una volta in ritiro con la squadra.

Questa piaga ha lasciato Shevchenko con un solo portiere, Sergiy Bushchan. E così il ct ha dovuto completare la lista convocando Oleksandr Shovkovsky, il suo allenatore dei portieri 45enne.

L’ex portiere della Dynamo Kyiv s’è ritirato a 41 anni, e non avrebbe mai immaginato di doversi sedere in panchina della nazionale quattro anni dopo aver smesso di giocare. Shovkovsky è stato il portiere titolare dell’Ucraina ai Mondiali 2006 in cui gli ex sovietici raggiunsero i quarti di finale.