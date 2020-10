Juve-Napoli, bianconeri dritti per la loro strada: pubblicati i convocati per la partita

Mentre il futuro della partita di stasera è avvolto dal buio, i bianconeri insistono. Dopo la rifinitura del mattino anche l’elenco dei disponibili di Pirlo

Juve-Napoli è avvolta dal mistero, tra botta e risposta continui di autorità sanitarie e calcistiche, pec e carte bollate, ma la Juventus va dritta per la sua strada come se niente fosse. Poco fa il club ha addirittura diramato la lista dei convocati dopo aver effettuato la rifinitura in campo.