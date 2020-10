Insigne, nuovo infortunio muscolare. Esce al 20esimo

Era stato appena recuperato e si è fatto male un’altra volta. Al suo posto Lozano. Fascia di capitano a Koulibaly

Lorenzo Insigne si è di nuovo fermato per un infortunio muscolare. Era appena rientrato, a Benevento ha giocato un’ottima partita. Stasera, in Europa League, i suoi muscoli hanno resistito venti minuti dopodiché il capitano del Napoli si è arreso. Per lui un gesto di stizza a centrocampo e poi ha lasciato il campo. Al suo posto Lozano e fascia di capitano a Koulibaly.