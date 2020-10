Il Napoli avrebbe dovuto avere paura della Juve che non batte neanche il Crotone

Finisce 1-1 il derby calabrese. La squadra di Pirlo senza capo né coda. Espulso Chiesa, annullata rete a Morata che ha segnato il gol del pareggio

Crotone-Juventus 1-1. Finisce in parità il derby calabrese. La squadra di Pirlo – di cui il Napoli secondo, gli osservatori del calcio italiano, avrebbe avuto paura – non è riuscita a battere la squadra di Stroppa che fin qui aveva sempre perso. Altro che cantiere aperto, è una squadra senza né capo né coda.

Vantaggio di Simy e poi pareggio di Morata. Nella ripresa, espulsione di Chiesa per una brutta entrata su Cigarini e poi rete annullata per fuorigioco di Morata. Sarà interessante seguire la carriera dell’arbitro Forneau.

Pirlo, privo di Ronaldo che è troppo intento a polemizzare col ministro Spadafora nel silenzio dei giornali, ha schierato Portanova e Frabotta.

Per la Juventus è il secondo pareggio in tre partite. La Juventus ha cinque punti in classifica più i tre per la partita vinta a tavolin col Napoli. Di fatto è a 5 punti. Già a sette punti dal Milan.