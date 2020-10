Il Liverpool perde 7-2, l’Everton di Ancelotti è solo in testa alla Premier

Clamorosa sconfitta di Klopp con l’Aston Villa. Ko anche il Leicester. L’Everton si godrà il primato due settimane, in attesa del derby

Giornata di risultati clamorosi in Premier League. E giornata, la quarta, finisce con l’Everton di Ancelotti da solo in testa a punteggio pieno: quattro vittorie in quattro partite. L’ultima ieri per 4-2 contro il Brighton: doppietta di James Rodriguez.

Le sorprese cominciano nel pomeriggio con il Leicester che perde in casa 3-0 contro il West Ham. Il Leicester era capolista a 9 punti, al pari di Everton e Liverpool. Si prosegue con Manchester United-Tottenhm: i padroni di casa vanno in vantaggio dopo due minuti, dopodiché gli Spurs di Mourinho gliene segnano sei. Finisce 6-1.

Va persino peggio al Liverpool di Klopp che perde il primato dopo un anno. I Reds, privi di Mané e Thiago Alcantara fermati dal virus, vengono sommersi di gol dall’Aston Villa: 7-2 in una partita incredibile. E i padroni di casa hanno più volte sfiorato l’ottava rete.

L’Everton adesso è solo in testa alla Premier con 12 punti. A 9 seguono Leicester, Liverpool, Aston Villa e Arsenal che oggi ha battuto battuto 2-1 lo Sheffield.

Adesso ci sarà la sosta per le Nazionali. Si riprenderà con il derby Everton-Liverpool.