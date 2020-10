Errore nella distinta: il Napoli femminile perde l’unico punto conquistato

Il Napoli aveva strappato il primo punto in Serie A in casa dell’Inter, ma il Giudice Sportivo ha disposto la sconfitta per 3-0 a tavolino per l’errata compilazione della distinta

Era stato un weekend felice per il Napoli femminile, che era riuscito a pareggiare 1-1 con l’Inter conquistando il primo punto della stagione.

Fino ad oggi, però, quando il Giudice Sportivo ha disposto la sconfitta per 3-0 a tavolino in quanto non è stato inserito in distinta il medico sociale, nemmeno presente in panchina, e il numero corretto di “calciatrici formate”. Oltre alla sconfitta, dovrà essere pagata anche un’ammenda di 3 mila euro.