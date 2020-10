Gattuso sta pensando di giocare con un 4-3-2-1 che in fase difensiva si trasformi in un 4-4-1-1 e permetta alla squadra innanzitutto di non prendere gol

Cetenaccio e contropiede fulminante, questo è, secondo il Corriere dello Sport, lo schema tattico a cui sta pensando Gattuso per affrontare domenica la Juve. Una partita delicata che arriva al termine di una settimana altrettanto delicata.

La mancanza di Insigne preoccupa molto il tecnico che sta pensando infatti di riproporre esattamente la stessa formazione di quando il capitano è uscito.

Un 4-2-3-1 con Elmas alle spalle di Osimhen insieme a Mertens e Lozano. Una squadra offensiva dunque che però deve richiudersi quando ce ne è bisogno con un 4-4-1-1.

Riconferme per tutti i reparti, eccetto che i porta dove, per l’immancabile turn over, tornerà tra i pali Ospina.