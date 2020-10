Cormezz: pazza idea Benevento per Quagliarella

Un’idea nata dalla necessita del club di Vigorito di rafforzare il suo reparto offensivo per rimanere in Serie A

Pazza idea Quagliarella per il Benevento, secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno. A pochi giorni dalla chiusura del mercato infatti il club di Oreste Vigorito è alla ricerca di un rinforzo in attacco e la suggestione di rivedere Quagliarella in Campania potrebbe diventare realtà.

siccome il Benevento punta con decisione all’obiettivo salvezza in A allora la pista che porta a Fabio Quagliarella dall’Annunziatella di Castellammare potrebbe essere uno spunto importante.