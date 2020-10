Coppa Italia, Ounas titolare in Cagliari-Cremonese

Contro la Cremonese, in Coppa Italia, nel Cagliari sarà la volta di Adam Ounas. L’ex Napoli sarà schierato titolare da Eusebio Di Francesco, intenzionato a dare respiro ai giocatori più utilizzati, scrive il Corriere dello Sport.

“Di Francesco schiererà un Cagliari nuovo di zecca. E quella di questo pomeriggio alla Sardegna Area (inizio alle 14,30) contro la Cremonese, sarà l’occasione per Adam Ounas per strappare la prima chiamata da titolare dopo i due spezzoni di gara in campionato e provare, tramite la Coppa Italia, ad avere una chance anche nelle prossime sfide”.