Campania, oggi 1.376 positivi di cui 55 sintomatici su 14 mila tamponi. Superati i 500 morti

Due i deceduti di oggi, 199 i guariti. In Italia 11 mila nuovi casi, la Lombardia sfiora i 3 mila positivi. Rapporto positivi/tamponi più alto in Piemonte all’11%

Continuano ad aumentare, i positivi di coronavirus giornalieri registrati in Campania e in Italia. A livello regionale, sono 1.376 i casi su 14.256 tamponi processati. Tra i contagiati, soltanto 55 risultano sintomatici. Decedute due persone (in totale 501), mentre i guariti di oggi sono 199.

Quanto alle disponibilità delle strutture ospedaliere, sono occupati 78 posti su 113 in terapia intensiva e 849 su 904 in degenza ordinaria.

In Italia i nuovi casi sono 11.705, quasi 800 in più rispetto a quelli di ieri, risultato di 146.541 tamponi eseguiti. I morti per coronavirus sono 69, mentre aumentano di 45 unità i pazienti in terapia intensiva.

La Lombardia ha fatto registrare l’incremento più alto di casi con 2.975 nuovi positivi, a seguire poi Campania e Lazio (1.198). Il rapporto positivi/tamponi è simile per le prime due regioni, rispettivamente 9,6% e 9,7%; la percentuale più alta è quella del Piemonte con l’11,6%.