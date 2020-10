Borriello: “Juve-Napoli? A Torino dovrebbero ringraziarci per non essere partiti”

L’assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Juve-Napoli? Sono arrabbiato per questa vicenda, ma non per il lavoro delle Asl, ma perché questi signori piemontesi dovrebbe ringraziarci, abbiamo avuto senso di responsabilità, potremo essere da esempio per come abbiamo rispettato un’impostazione dell’autorità sanitaria. Si devono vergognare per quello che hanno fatto, andare lì allo stadio e tutto. Napoli-Genoa ha cambiato la storia, ci sono ancora 15-16 contagiati in casa Genoa, noi abbiamo avuto grande senso di responsabilità a non andare, eravamo potenziali untori. Protocollo? Può essere cambiato. Se non fosse stata Juve-Napoli nessuno avrebbe detto nulla”.