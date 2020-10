Amazon vicino ad assicurarsi il mercoledì di Champions in esclusiva

Lo rivela Sport Insider: la piattaforma concorre con DAZN per l’assegnazione dei pacchetti, l’alternativa è la conferma di Sky e Mediaset

Sono giorni concitati, per capire dove si potrà guardare la Champions League nella prossima stagione. Al momento, oltre alla possibile conferma di Sky e Mediaset come broadcaster, DAZN e Amazon, come scritto ieri da La Gazzetta dello Sport, sono le piattaforme più accreditate per aggiudicarsi uno dei pacchetti (uno per le gare del martedì, uno per quelle del mercoledì e uno per entrambi i giorni).

Secondo quanto rivela Sport Insider su Twitter, Amazon sarebbe in vantaggio per ottenere la trasmissione delle gare del mercoledì. Le buste con le offerte sono state aperte oggi, ma per le procedure di assegnazione è necessario altro tempo.