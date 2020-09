Ufficiale, Gabriel Magalhaes è un giocatore dell’Arsenal

L’epilogo è già ovvio, ma adesso la vicenda di Gabriel Magalhaes ha assunto contorni netti ed ufficiali. Il brasiliano, accostato per mesi al mercato estivo del Napoli, è diventato un calciatore dell’Arsenal. Ad annunciarlo è stato lo stesso club di Premier League sui suoi canali social. Anche questa pagina di mercato può dirsi definitivamente archiviata.

🗞 Central defender Gabriel has joined us from French side Lille on a long-term contract!

— Arsenal (@Arsenal) September 1, 2020