Repubblica: Cantone furioso per la notizia dell’interrogatorio di Suarez

Arrabbiato anche per la notizia della Finanza che sta cercando chi ha pagato il volo di Suarez. Il problema sono le fughe di notizie, non le intercettazioni

Repubblica fa chiarezza e spiega i motivi che hanno fatto arrabbiare il procuratore capo di Perugia Cantone che ieri ha sbottato e si è definito “indignato”

A far arrabbiare il procuratore è stato quanto ieri ha letto e ha visto su giornali e tg, in cui è stata anticipata l’intenzione della procura di sentire Suarez tramite una videoconferenza (particolare che era noto a una strettissima cerchia di investigatori e che non era stato ancora notificato all’attaccante dell’Atletico Madrid) ed è stato dato conto di un’attività dei finanzieri (la richiesta di acquisizione documenti presso l’aeroporto di Perugia dove il 17 settembre è atterrato il Cessna510 con Suarez a bordo) appena svolta.

Il problema, ovviamente, non sono le intercettazioni – un problema solo per i giornalisti che non hanno mai dato una notizia e quindi fanno i garantisti -, il problema è che c’è qualcuno tra gli investigatori che rivela segreti d’ufficio.