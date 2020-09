Pedullà: “Llorente chiede tempo allo Spezia: spera in Inter o Juve”

L’esperto di mercato ha parlato del futuro dell’attaccante su Twitter: “Spera di poter fare la quarta punta all’Inter o alla Juve, ma per ora nulla”

Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia e de La Gazzetta dello Sport, tramite il suo account Twitter ha dato notizia delle ultime sul futuro di Fernando Llorente.

Llorente chiede ancora tempo allo Spezia. Spera in Inter o Juve come quarta punta, ma per ora nulla.