Parma-Napoli, l’arbitro designato è Mariani

L’Associazione Italiana Arbitri ha pubblicato l’elenco delle designazioni arbitrali per la prima giornata di campionato della Serie A. Per il debutto del Napoli in trasferta a Parma, il direttore di gara sarà Mariani di Aprilia. Sarà affiancato da Prenna e Margani. Quarto uomo: Ros. Al Var ci sarà Aureliano. Avar: Del Giovane.

Il sito del Napoli riporta anche i nove precedenti dell’arbitro Mariani con il Napoli in Serie A.

Napoli-Empoli 2-0 il 26 ottobre 2016

Napoli-Crotone 3-0 il 12 marzo 2017

Spal-Napoli 2-3 il 23 settembre 2017

Crotone-Napoli 0-1 29 dicembre 2017

Udinese-Napoli 0-3 del 20 ottobre 2018

Udinese-Napoli 1-1 del 7 dicembre 2019

Napoli-Juventus 2-1 del 26 gennaio 2020

Napoli-Torino 2-1 del 29 febbraio 2020

Genoa-Napoli 1-2 del 8 luglio 2020

Per quanto riguarda i principali match in programma, Juventus-Sampdoria è affidata a Piccinini, con Calvarese al Var. Milan-Bologna sarà diretta da La Penna (VAR: Massa). Verona-Roma sarà arbitrata da Chiffi (al Var Irrati).