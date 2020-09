Osimhen è il più veloce della Serie A: sprinta a 34 chilometri orari

I dati della Lega Serie A confermano le impressioni di ieri a Parma. Solo il romanista Kluivert gli si avvicina con i 33,88 Km/h

Victor Osimhen è stata la grande novità della prima giornata del Napoli. Il suo ingresso ha letteralmente scombussolato l’andamento di Parma-Napoli che fin lì era stata una partita soporifera, con zero tiri nello specchio della porta.

Il suo ingresso ha riportato la luce sullo stadio Tardini. Ha trasformato il match da bianco e nero a colori. È entrato nel primo gol, costringendo la difesa del Parma a una respinta di fortuna col pallone che è finito sui piedi Mertens. Ha servito di tacco a Insigne il pallone che Lorenzo ha tirato sul palo con un bel destro da fuori area. Ed è entrato in altre azioni. A un certo punto è andato via sulla sinistra, con Iacoponi travolto.

A supporto delle sensazioni visive, arrivano anche i dati della Lega Serie A. Sapete che non diamo importanza ai chilometri percorsi in una partita: sono un dato inutile. Conta quanto corri e come corri. Conta quante volte riesci a scattare, quante volte riesci a produrre accelerazioni ad altissima intensità. Il calcio contemporaneo è un calcio a strappi: ha più probabilità di vincere, di mettere in difficoltà l’avversario, chi produce il più alto numero di accelerazioni.

La Lega Serie A non fornisce questi dati, fornisce però la velocità dei giocatori allo sprint. E Osimhen è risultato fin qui il veloce della prima giornata con i suoi 34,05 chilometri orari. L’unico che gli si avvicina è Kluivert della Roma, con i 33,88 Km/h. Terzo è il genoano Goldaniga con 33,17.

34.05 KM/H: @victorosimhen9 è differente.

P.S. La condizione non è ancora al top, pazzesco. pic.twitter.com/Dfkvv0etef — Marco Giordano (@MarcoGiordano6) September 21, 2020

Il dato va preso per quello che è. In sé non dice granché, ma rileva comunque la straordinaria velocità del centravanti nigeriano. Sarà molto difficile per Gattuso giocare le prossime partite senza di lui. Oltre che autolesionistico.