De Laurentiis: “Se offendi il tifoso, stai facendo un autogol al calcio italiano”

È tornato a parlare anche di calcio il presidente De Laurentiis nei suoi interventi di questo pomeriggio al convegno organizzato a Castel di Sangro “E’ tutta una questione di gusto”.

“È una stagione dove noi stiamo navigando a buio perché nessuno dice mai niente e si fanno imporre le cose dall’Uefa. Loro stabiliscono che devono fare un Europeo a giugno e noi dobbiamo fare una calendarizzazione compressa rischiando infortuni e mettendo in crisi il valore economico delle società. Al tifoso importa marginalmente della nazionale, della Champions e dell’Europa League. Al tifoso importa della nazionale marginalmente, così come le coppe europee che riguardano solo alcune squadre e non tutte. Il tifoso ha la massima ambizione nel vincere lo scudetto: se tu mi offendi il tifoso, puoi essere chi ti pare, stai facendo un autogol al calcio italiano”.