Damascelli: brutta Juve. Pirlo deve studiare, presuntuosa la scelta di Morata subito in campo

Sul Giornale, Tony Damascelli commenta il pareggio di ieri sera all’Olimpico, tra Juventus e Roma.

Definisce la prova dei bianconeri “brutta“, “pigra“,

E anche lui, come Gamba su Repubblica, dà del presuntuoso a Pirlo.

“Pirlo deve studiare, presuntuosa la scelta di Morata subito in campo, lo spagnolo ha camminato ed è stato poi sostituito da Douglas, se ci fosse ancora Sarri in panchina, sarebbe messo ai ferri, ma, con l’allenatore, deve studiare tutta la scolaresca bianconera che ha i tre difensori, Danilo, Chiellini e Bonucci (giocatore dell’antico Egitto, per come si pone, di profilo, all’avversario) portati a passare indietro il pallone per non assumersi, se non raramente, una iniziativa che sia una”.