Striscione dei tifosi della Lazio: “Saluti romani camerata Reina”

Pepe è sostenitore del partito spagnolo di destra Vox. Il rapper Nega lo definì fascista di merda. I laziali esultano per il suo arrivo

I tifosi della Lazio hanno manifestato il loro entusiasmo per l’arrivo di Reina. Entusiasmo non calcistico. Ma politico. Più volte, anche ultimamente, Reina ha espresso le proprie idee politiche in favore del partito spagnolo di destra Vox. Il rapper Nega lo ha definito fascista di merda.

Un aspetto che a Napoli ha sempre destato poco interesse. Ha sempre prevalso l’interesse per le sue sortite da Nennella. A Napoli conta solo Napoli, se ti piace la pizza, la mozzarella, se Napoli sia o meno la città più bella del mondo. Il dibattito è questo. La politica è un orpello. A Roma, invece, qualcuno lo ha tristemente scoperto con l’omicidio di Ciro Esposito, l’estrema destra è profondamente radicata e non solo nelle curve. Quella romanista e anche quella laziale storicamente di estrema destra. Roma è una città dove l’estremismo è da sempre vivo, basti pensare agli anni di piombo che hanno segnato in profondità la capitale.

Fatto sta che gli ultras della Lazio hanno accolto Reina con il seguente striscione: “Saluti romani, camerata Reina”, come segnalato su Twitter dal giornalista Gianni Riotta.