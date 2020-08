Stadio Collana, entro fine mese la Regione nominerà un commissario

Su Repubblica Napoli. Dovrà verificare le procedure di controllo e sorveglianza relative all’impianto per risolvere i ritardi e velocizzare i lavori

Non c’è pace per lo Stadio Collana. La Regione ha deciso con una delibera di procedere alla nomina di un commissario ad acta per verificare tutte le procedure di controllo e sorveglianza relative all’impianto. Nomina che sarà effettuata da De Luca entro la fine del mese, scrive Repubblica Napoli.

“Un atto dovuto, filtra da Santa Lucia, al termine di un lungo iter interno per risolvere i ritardi e velocizzare i lavori dello storico stadio, attualmente fermo alla ristrutturazione dello scorso dicembre. Sono attive soltanto le palestre di via Ribera e la pista d’atletica. Tutto fermo per quanto riguarda la piscina di via Rossini, le palestre e la tribuna di vico Acitillo, la tribuna con spogliatoi di piazza Quattro Giornate e le quattro torri Faro per garantire l’illuminazione”.

I lavori spettano alla Regione e alla Giano, gestore dell’impianto. E per il gruppo parla Paolo Pagliara:

“Apprendiamo con ottimismo il contenuto della delibera sperando che si faccia chiarezza in maniera definitiva sulla correttezza del nostro operato”.

Pagliara si augura che il commissario possa velocizzare il crono programma dei lavori.

“L’interesse di tutti è quello dello sport. Le scuole del Vomero a settembre potranno utilizzare gradualmente l’impianto.