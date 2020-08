Sport: anche il Napoli pensa a Junior Firpo del Barcellona

Secondo il quotidiano spagnolo sono tre le squadre di Serie A che sono interessate al giocatore: gli azzurri, l’Inter e il Torino

Junior Firpo sembra destinato a lasciare il Barcellona e secondo il quotidiano spagnolo Sport una destinazione possibile potrebbe essere proprio il Napoli. Il giocatore, in passato accostato all’Inter nell’affare Lautaro Martinez, sarebbe seguito anche dagli azzurri e dal Torino.

Ancora da definire la formula dell’eventuale operazione, se in prestito con opzione di riscatto o a titolo definitivo. I catalani in ogni caso puntano a cederlo e acquistare poi magari un’alternativa nel ruolo, come Gaya del Valencia o Angelino del Manchester City.