Ricordi: “La dieta mediterranea è un modo di combattere il coronavirus”

Camillo Ricordi, direttore per la Ricerca sul diabete e del Centro trapianti cellulari dell’Università di Miami, ha partecipato al convegno “Alimentarsi bene, per amarsi, vivere meglio e soprattutto più a lungo“, tenutosi a Castel di Sangro con la partecipazione di De Laurentiis, Gattuso e Manolas. Di seguito un estratto dei suoi interventi.

Stiamo lavorando a terapie cellulari con le staminali per diabete e alzheimer e abbiamo ottenuto ottimi risultati anche per fronteggiare il coronavirus. Abbiamo iniziato in America e stiamo pianificando di allargare a centri anche in Europa.

La preparazione degli Stati Uniti non è stata all’altezza. Da un punto di vista alimentare, la mancanza di polifenoli, antiossidanti, vitamina D negli americani hanno creato maggiori infiammazioni nel sangue e danno risposte immunitarie sproporzionate. La dieta mediterranea sta diventando un modo di combattere il virus proprio grazie alla vitamina D, secondo uno studio condotto dall’unità medicina-benessere della Federico II.