Olanda, calciatrice donna in una squadra maschile

Rivoluzione nel calcio olandese. La Knvb (la federazione locale) ha infatti dato il via libera al Foarut, club di quarta divisione, all’integrare all’interno della sua formazione maschile la 19enne Ellen Fokkema: l’obiettivo è in una maggiore partecipazione futura delle ragazze ai gruppi maschili. Fino a oggi in Olanda alle ragazze era permesso di giocare in formazioni maschili soltanto a livello giovanile fino ai 18 anni di età.

“È fantastico poter continuare a giocare in questa squadra. Gioco con questi ragazzi da quando avevo cinque anni. Perché non dovrebbe essere possibile? È una vera sfida, ma questo mi entusiasma solo di più. Avevo chiesto al club se fosse possibile qualcosa e insieme abbiamo presentato la richiesta alla federazione. I miei compagni di squadra hanno anche reagito con entusiasmo al fatto che posso stare con loro. Non posso dire come sarà, ma sono ancora molto felice di poter partecipare a questo piano pilota”.

Ha raccontato la calciatrice subito dopo la storica decisione