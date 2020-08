L’avviso del Cotugno: esauriti i posti letto per Covid in terapia intensiva e sub-intensiva

Annuncio di Nicola Maturo responsabile del pronto soccorso infettivologico dell’ospedale. Esauriti i posti anche per la degenza

Per chi ancora non l’avesse capito, la situazione Covid a Napoli e in Campania è nuovamente seria. Del resto già nei scorsi, più volti, il direttore del Cotugno si era appellato alla cittadinanza, soprattutto ai più giovani: rischiamo di rovinare tutto. E ieri il Cotugno ha pubblico il seguente annuncio, a firma di Nicola Maturo responsabile del pronto soccorso infettivologico dell’ospedale.

All’attenzione della centrale operativa, ore 17 del 19 agosto 2020

Si comunica che al momento il Cotugno ha esaurito la disponibilità di posti letto per pazienti Covid postivi e per pazienti sospetti, sia nei reparti di degenza, subintensiva e intensiva.