Ilaria D’Amico: «Lascio lo sport, mi sono tolta ogni sfizio. Mi dedicherò all’attualità»

In un’intervista al Corriere della Sera, Ilaria D’Amico racconta di aver deciso di lasciare lo sport. Si dedicherà ad un programma di attualità in prima serata.

Così, dopo 23 anni di sport, di cui 18 a Sky, lascia. E racconta il suo nuovo progetto.

La D’Amico ha già vinto una sfida su tutte.

«La soddisfazione per essere andata oltre i cliché. Sento il rispetto di un mondo quasi tutto maschile: non conta io sia donna o uomo. Sono una giornalista che mette in campo la sua professionalità. Penso di aver contribuito a sdoganare la presenza femminile in certi ambiti».