Il prefetto: «A Napoli girano troppe armi, ci sono fenomeni di violenza mai visti altrove»

Intervista al Mattino: «il fenomeno delle stese avviene solo qui. Mi ha colpito la violenza anche per episodi minori come scippi e rapine. Troppe armi in mano a giovanissimi»

Il Mattino ha intervistato il prefetto di Napoli Marco Valentini che dice:

«Mi ha colpito la violenza registrata nell’area metropolitana, anche per consumare episodi delinquenziali per così dire minori, come scippi e rapine; considero di particolare gravità anche il fenomeno tutto napoletano delle scorrerie armate (le cosiddette “stese”), che spesso vedono protagonisti giovani, se non addirittura minorenni. È un fenomeno mai visto altrove, quanto basta a far partire un’attività informativa dedicata, per monitorare e contrastare la circolazione di armi in città».

«C’è un eccessivo ricorso alle armi e alla violenza, troppe armi girano nell’area metropolitana, anche nelle mani di giovanissimi. C’è il massimo dell’attenzione su questo fenomeno».