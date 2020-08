Demiral beffa il Napoli, Kaan Ayhan va al Sassuolo

Il club azzurro aveva fatto una corte serrata al calciatore, ma Demiral lo ha convinto a scegliere la palestra neroverde

I Sassuolo sta per chiudere, salvo colpi di scena, l’affare relativo a Kaan Ayhan, classe ‘94 in forza al Fortuna Dusseldorf. Il calciatore era però anche tra gli osservati del Napoli, come riporta la Gazzetta dello Sport

È stato proprio un giocatore ex Sassuolo, il turco Demiral (attualmente alla Juventus) a convincere Kaan a scegliere la palestra neroverde rispetto alla corte serrata di Napoli e Roma, convinte delle sue qualità e pronte a farlo firmare. Le telefonate motivazionali di Merih hanno dunque fatto breccia, così Ayhan è pronto a cimentarsi in Serie A sulla via Emilia