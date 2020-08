Corsport: Gabriel-Napoli, questione chiusa, ha scelto l’Arsenal

Secondo il Times il calciatore avrebbe anche già effettuato le visite mediche e si attenderebbe solo l’ufficialità del passaggio

Epilogo non favorevole al Napoli dunque nella corsa per Gabriel. Dopo quasi un mese di lunga trattativa con il Lille e un accordo che prevedeva di attendere la cessione di Koulibaly per chiudere l’affare Gabriel, il difensore, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, sembra aver preso un’altra decisione e scelto di giocare all’Arsenal.

Questione di soldi o forse solo desiderio di giocare in Premier, fatto sta che secondo il Times il calciatore avrebbe già fatto anche le visite mediche a Londra e si attenderebbe solo il tweet ufficiale per dare l’annuncio.