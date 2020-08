«Con Berlinguer parlavamo di calzini. Berlusconi? L’unico vero leader rimasto in campo»

Il Giornale intervista Paolo Guzzanti. Oggi compie 80 anni, di cui 60 trascorsi scrivendo. Ha intervistato Pertini, Conte, Craxi, Berlusconi e tanti atri, tranne Berlinguer.

«Tutti tranne uno, Enrico Berlinguer. Avevamo un buon rapporto, ci stavamo simpatici e ci incontravamo spesso sull’aereo per Bruxelles. Però lui evitava i temi politici, parlava di altro. Di storia, di letteratura. Una volta di calzini. Abbiamo discusso a lungo se andavano abbinati al colore dei pantaloni o delle scarpe, se era meglio accordare le tinte o cercare il contrasto. Era davvero un tipo elegante . Mi incuriosiva, apprezzavo il suo tentativo di sganciarsi definitivamente dall’Urss, ma il caso Moro ha ammazzato tutto. È rimasto il rimpianto di non averlo mai intervistato».

Cossiga, invece, per un periodo parlava solo con lui.

«La cosa è nata per caso. Mi avevano mandato a Gela per l’inaugurazione dell’anno giudiziario e lui mi venne incontro facendosi largo tra la scorta. Mi aveva visto la sera prima in tv e gli ero piaciuto, mi trascinò con sé e scrissi che non era da camicia di forza come tutti sostenevano. Cominciai a frequentare le colazioni delle sette al Quirinale dove trovavo caffè, cappuccino e la crema dell’intellighentia di sinistra, da Andrea Barbato a Sandro Curzi a Valentino Parlato».