Campania, 29 contagi (25 sono relative a controlli effettuati ieri)

Sono relativi ai controlli effettuati in una delle due strutture ricettive chiuse a Sant’Antonio Abate. In Italia i nuovi casi sono 481, in crescita rispetto a ieri. Anche i decessi aumentano: sono 10

Sono 29 i nuovi contagi registrati in Campania (su 1333 tamponi) segnalati dall’Unità di Crisi della Regione. 25, però, sono riferiti ai controlli effettuati ieri in una delle due strutture ricettive chiuse a Sant’Antonio Abate.

Per quanto riguarda la situazione più generale del Paese, in Italia si registrano 481 nuovi casi di contagio, in crescita rispetto ai 412 di ieri. Anche i decessi sono aumentati di 10.