Barcellona-Napoli, in caso di forfait di Insigne, Elmas titolare, Lozano subentrerà dalla panchina

Su Repubblica Napoli. Il macedone garantisce più equilibrio. Il messicano è invece un attaccante tout court, meno propenso a svolgere i compiti tattici richiesti dalla fase difensiva

Nel caso in cui Lorenzo Insigne non dovesse recuperare per la partita di Champions contro il Barcellona, i candidati a sostituirlo sarebbero Eljif Elmas e Hirving Lozano. Sono già stati preallertati, scrive Repubblica Napoli. Elmas è in leggero vantaggio, dovrebbe iniziare lui, poi subentrerebbe il messicano.

“il giovane centrocampista macedone che conserva un leggero vantaggio rispetto al compagno colombiano. Il primo garantisce del resto più equilibrio, anche se non gli mancano il talento e la sfrontatezza per essere decisivo pure sotto porta: con gol e assist. Il Chucky è invece un attaccante tout court e molto meno propenso di conseguenza a svolgere i compiti tattici richiesti dalla fase difensiva, che invece Gattuso pretende con spirito di sacrificio da tutti i componenti del suo tridente”.

Lozano dà il meglio di sé quando è libero di andare all’attacco senza preoccuparsi di coprire le spalle a sé stesso e ai compagni, scrive il quotidiano,

“Per questo è più difficile che il messicano parta dall’inizio”.