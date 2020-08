Barcellona-Napoli, dove seguirla in tv

Il match sarà trasmesso in diretta ed in chiaro su Canale 5. La gara sarà inoltre trasmessa sul canale 201 di Sky Sport Uno e sul canale 252 di Sky Sport.

Mancano poco più di 24 ore alla sfida dell’anno per il Napoli. La gara di Champions che si svolgerà al Camp Nou contro il Barcellona. La partita sarà interdetta ovviamente al pubblico per le emergenze del Coronavirus ei tifosi potranno seguirla esclusivamente in tv. Fortunatamente il match sarà trasmesso in diretta ed in chiaro su Canale 5. La gara sarà inoltre trasmessa sul canale 201 di Sky Sport Uno e sul canale 252 di Sky Sport.