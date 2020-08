Atalanta, problemi al crociato per Gollini. Champions a rischio

La diagnosi dell’infortunio capitato contro l’Inter è iperestensione del legamento crociato posteriore del ginocchio sinistro. Se non dovesse farcela è pronto Sportiello

Il portiere dell’Atalanta, Pierluigi Gollini, rischia di perdere l’appuntamento di Champions contro il Psg. Infortunatosi contro l’Inter per uno scontro con il compagno di squadra Gosens, la diagnosi è di iperestensione del legamento crociato posteriore del ginocchio sinistro.

Lo staff medico bergamasco non ha perso la speranza, scrive la Gazzetta dello Sport, ma le condizioni del numero uno atalantino saranno valutate giorno per giorno. Nel caso in cui non dovesse farcela, l’Atalanta affiderà la porta a Marco Sportiello, che ha giocato titolare anche nel ritorno degli ottavi di finale di Champions contro il Valencia.