Real Madrid, Bale chiede a Zidane di non convocarlo contro il Leganes

La società smentisce si sia trattato di una sua decisione, ma ambienti vicini al gallese confermano. La sua esperienza nei Blancos sembra essere giunta al termine

Gareth Bale non sarà in campo contro il Leganes nell’ultima partita di campionato. Ha chiesto a Zidane di non essere convocato. Lo scrive Onda Cero. L’esperienza del gallese con i Blancos sembra arrivata al capolinea. Da quando la Liga è ripresa, è stato impiegato soltanto 100 minuti e non ha mai inciso in maniera netta. Del resto non è andata meglio nell’intera stagione. Bale ha giocato solo 16 partite e segnato 2 reti. L’ultima a settembre.

Il giocatore non ha mai avuto un buon rapporto con l’allenatore e il Real potrebbe decidere di salutarlo definitivamente.

Ora il rifiuto della convocazione. Secondo quanto scrive As, la società ha smentito sia una decisione del giocatore e spiegato che si tratta solo di una scelta tecnica. Ma Onda Cero insiste:

“Quella che all’inizio sembrava una decisione tecnica, è stata confermata dall’ambiente del giocatore come una decisione personale di Bale. Il suo futuro al Real Madrid è ancora sconosciuto”.