Prandelli risponde a Osvaldo: “Quando non si raggiungono gli obiettivi si cercano giustificazioni”

L’ex ct della Nazionale: “Io vedo l’Atalanta molto europea, quindi è una squadra che può mettere in difficoltà chiunque in una partita secca”

Cesare Prandelli, ex commissario tecnico della Nazionale italiana, intervistato da Soccermagazine.it, ha parlato anche delle italiane ancora in corsa in Champions League:

“Io vedo l’Atalanta molto europea, quindi è una squadra che può mettere in difficoltà chiunque in una partita secca. Si è visto anche l’altra sera con la Juve, è una squadra che ormai ha consolidato il gioco, la mentalità, l’entusiasmo, la voglia di stupire. Quindi penso che possa essere protagonista”.

Sulle recenti dichiarazioni di Pablo Daniel Osvaldo che aveva affermato di non essere contento del trattamento che gli aveva riservato

“Mah, tante volte quando le persone non riescono a raggiungere determinati obiettivi cercano sempre di giustificare questo attaccando altre persone. Nella vita bisogna crescere, maturare e prendersi le proprie responsabilità”