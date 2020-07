Pepe Reina festeggia la salvezza dell’Aston Villa ballando nello spogliatoio – VIDEO

Ieri l’Aston Villa di Pepe Reina, ex portiere di Napoli e Milan ha terminato il campionato guadagnando la salvezza. E nello spogliatoio il numero uno si è lasciato andare ad un festeggiamento tutto spagnolo sulle note de La Bamba dei Los Lobos.

In un video pubblicato sui social Pepe balla e urla cantando la mitica canzone spagnola. Felice del traguardo raggiunto.

Approach your week with the enthusiasm and verve of Pepe Reina having narrowly avoided relegation. pic.twitter.com/FoPxKYnFUo

