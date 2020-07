Le statistiche premiano l’ottima ripresa degli azzurri, molto più solidi difensivamente. Nessuna variazione importante sulla pericolosità offensiva

È un Napoli solido e compatto, quello che si sta distinguendo in Serie A dalla ripresa del campionato. Oltre alle impressioni di campo e al numero di gol subiti, c’è un altro dato che lo conferma: è l’Indice di Rischio Difensivo, che come riportato da SICS (sito specializzato in match analysis) è passato da 37,8 prima del lockdown al 30,6 attuale, il quarto miglior valore in Italia dell’ultimo mese dopo Milan, Juventus e Udinese.

Nessuna variazione significativa (-0,1) in relazione all’Indice di Pericolosità Offensiva, stabile sul 59,8.

I due indici sono stati inventati da Maurizio Viscidi, coordinatore delle nazionali giovanili maschili, e misurano la pericolosità attiva e passiva di una squadra al di là dei gol che rispettivamente segna e subisce, dal momento che non tutte le occasioni da gol hanno lo stesso peso e dunque la stessa pericolosità.

Dalla ripresa della Serie A, il Napoli ha segnato 11 reti e ne ha subite 7, collezionando quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta.