Milan, stagione finita per Romagnoli. Acciacchi anche per Conti e Kjaer

Sky Sport riferisce che il difensore non sarà più arruolabile per le prossime gare a causa di una lesione muscolare. Problemi anche per Conti e Kjaer

Una vittoria fondamentale per blindare un posto in Europa League contro il Sassuolo, ma che porta in dote anche tanti problemi fisici per il Milan. I rossoneri perdono Alessio Romagnoli, che ha riportato – come riferisce Sky Sport – una lesione muscolare al polpaccio destro: il difensore non sarà disponibile per i restanti tre impegni della squadra.

Conti salterà la prossima sfida con l’Atalanta, la sua ex squadra, per un trauma al ginocchio sinistro. In dubbio invece la presenza di Kjaer per un affaticamento. Rientra Castillejo, che ha recuperato dall’infortunio.