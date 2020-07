Mihajlovic: “In caso di vittoria il Lecce non avrebbe rubato nulla”

Dopo la vittoria sul Lecce, l’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha parlato ai microfoni di Dazn.

Sinisa ha aggiunto.

“In caso di vittoria il Lecce non avrebbe rubato nulla. Ci manca qualcosa, dispiace prendere gol così ma i ragazzi stanno dando il massimo. Il calcio è così, si vede quando devi subire gol e non è la prima volta che lo prevedo: loro hanno preso coraggio e cambiato l’inerzia della partita. Sono felice per il risultato. Non era facile dopo quanto passato quest’anno, dalla mia malattia in poi. Siamo sempre stati a sinistra della classifica senza mai lottare per la salvezza. Va bene così, anche se si poteva far meglio. Passo dopo passo si cambia mentalità e si gioca con più cattiveria. Per tutti giocare in questo periodo è molto difficile, le valutazioni che si devono fare vengono falsate. Giocare ogni 3 giorni per un mese, con 35 gradi, non è mai successo. Anche il prossimo anno succederà ogni tanto: vedremo cosa succederà e capiremo cosa i ragazzi possono dare”.