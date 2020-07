Marchetti: il Napoli considera Nunez un investimento per il futuro

Altro giocatore seguito è Luka Romero, attaccante del Maiorca, ma su di lui ci sono anche Atletico Madrid e Barcellona

Napoli a tutto mercato si potrebbe dire in questo ultimo stralcio di campionato. Come testimoniato già a gennaio, quando il club di De Laurentiis ha provato a fare in anticipo le sue mosse per molti calciatori, gli azzurri non hanno intenzione di chiudere senza aver portato a casa tutte le pedine necessarie per la squadra della prossima stagone. Questo è quello che scrive anche l’esperto di calciomercato di Sky Luca Marchetti nel suo editoriale per TMW

“Al di là dell’affondo su Osimhen, gli azzurri lavorano anche su Darwin Nunez, attaccante dell’Almeria. Classe 1999 ha realizzato 16 reti in 29 partite in B spagnola che potrebbe essere considerato un investimento per il futuro. E siccome è anche extracomunitario potrebbe essere un’operazione da fare in sinergia con altre società. Altro giocatore seguito è Luka Romero, attaccante del Maiorca (il più giovane di sempre nei top 5 campionati europei a esordire nel mondo dei professionisti, a 15 anni e 219 giorni) interessa molto alle big di Spagna, tra cui Atletico Madrid e Barcellona. In Italia il club che ha chiesto informazioni è proprio il Napoli”