È un reportage sui 37 giorni che sono intercorsi tra la prima riunione dei club e la ripresa dei campionati. È stato rilasciato a pochi giorni dalla fine del campionato

Altro che The Last Dance o il Barcellona di Guardiola. La Liga ha già sperimentato la nuova frontiera dei documentari, adattandola al momento storico che viviamo. È disponibile infatti alla visione sulle piattaforme ufficiali il reportage realizzato sulla creazione del protocollo anti-coronavirus, dalla prima riunione di inizio maggio fino alla ripresa dello scorso 11 giugno.

La realizzazione è avvenuta in tempo record, affinché fosse visibile in un momento in cui la tematica fosse ancora sentita: questo weekend si concluderà il campionato spagnolo, con il Real Madrid che potrebbe aggiudicarsi il titolo già oggi in caso di risultato migliore o uguale del Barcellona.