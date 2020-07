La Panini celebra la vittoria della Coppa Italia del Napoli con una figurina speciale

Saranno tre le figurine extra per l’album del campionato 2019-20, disponibili in omaggio sabato 11 luglio con ”Sportweek” e ”La Gazzetta dello Sport”.

La Panini ha realizzato tre figurine extra della nuova raccolta ”Calciatori 2019-2020”. Queste figurine sono destinate a completare il ”Film del Campionato”, la sezione speciale dell’album che dà spazio ai protagonisti e ai momenti salienti della stagione, dall’inizio fino ai verdetti finali. La prima celebra il trionfo del Napoli in Coppa Italia con l’immagine della prima pagina de ”La Gazzetta dello Sport” del 18 giugno scorso sulla vittoria 4-2 ai rigori sulla Juventus.

Il direttore Mercato Italia di Panini Antonio Allegra, ha dichiarato

“Con la ripartenza del campionato, ricomincia la narrazione tramite le figurine Panini di questa stagione così particolare”

Le altre due figurine sono invece dedicate al difensore del Torino Nicolas Nkoulou per aver segnato il ”primo gol della ripartenza” dopo 103 giorni di blocco del campionato a causa della pandemia, e all’attaccante del Parma Andreas Cornelius per la ”doppia tripletta” segnata al Genoa nelle partite di andata e di ritorno. Queste tre figurine extra saranno disponibili in omaggio sabato prossimo 11 luglio in abbinata a ”Sportweek” e ”La Gazzetta dello Sport”.

Allegra ha spiegato