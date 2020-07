Inter-Napoli, per la prima volta gli azzurri vanno in trasferta senza ritiro alla vigilia

Sul CorMez. Una novità storica sotto il profilo organizzativo. Il Napoli seguirà il programma di lavoro adottato dal Milan per la trasferta al San Paolo

Per la trasferta di stasera contro l’Inter, a Milano, ci sarà un’importante novità organizzativa per la squadra di Gattuso. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno. Il gruppo partirà stamattina. Niente ritiro alla vigilia. E’ la prima volta in trasferta.

Il quotidiano scrive:

“C’è una novità storica sotto il profilo organizzativo: il Napoli seguirà il programma di lavoro adottato dal Milan per la trasferta al San Paolo. Gli azzurri partiranno stamane, per la prima volta non c’è stata la trasferta con ritiro alla vigilia della gara”.