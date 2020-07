Inter-Napoli, Hysaj favorito su Di Lorenzo. In mediana Demme, Zielinski ed Elmas

Sul CorSport. Gattuso ne cambia sei rispetto al Sassuolo. Il tridente di attacco sarà formato da Politano, Milik e Insigne

Ancora turnover, per il Napoli, in vista della sfida di stasera contro l’Inter a San Siro. Il Corriere dello Sport scrive che i cambi preventivati, rispetto al Sassuolo, sono sei.

In porta ci sarà Meret, per la consueta alternanza con Ospina. In difesa sulla destra Gattuso impiegherà Hysaj e non Di Lorenzo, in modo da far riposare il difensore. A sinistra andrà, invece, Mario Rui. I centrali saranno Koulibaly e Maksimovic, visto che Manolas è out per infortunio.

A centrocampo spazio a Zielinski, Demme ed Elmas. In attacco il tridente sarà formato dall’ex Politano, da Milik (Mertens è squalificato) e da Insigne.