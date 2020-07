In arrivo nuove offerte di Liverpool e City per Koulibaly, nessuna supera gli 80 milioni

Sul Mattino. De Laurentiis dirà di no e chiederà di arrivare a 100 milioni. Una parte dell’incasso servirà, poi, a cercare un sostituto. Su tutti, al momento, Gabriel del Lille

Secondo quanto scrive il Mattino, presto ci sarà una nuova offensiva di Fali Ramadani, dopo la missione

di qualche settimana fa a Napoli.

L’agente è pronto a proporre le nuove offerte di Liverpool e Manchester City per Kalidou Koulibaly. Offerte che però non superano gli 80 milioni e dunque non soddisfano il presidente De Laurentiis.

“Fali Ramadani si prepara a tornare per formalizzare le offerte del Liverpool e del Manchester City per Koulibaly. Nessuna supera gli 80 milioni. De Laurentiis dirà di no e chiederà di arrivare a 100 milioni. Una parte dell’incasso servirà, poi, a cercare un sostituto. Su tutti, al momento, Gabriel. Sempre del Lille”.